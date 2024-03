Superzvezdnik bi izzval Dončića. Kaj zna, bo danes pokazal v Ljubljani

Thunder Law​ je eden najslavnejših zvezdnikov svetovne košarkarske ekshibicijske ekipe Harlem Globetrotters. Atrakcijsko moštvo, ki je na košarkarskih igriščih vpeljalo posebno obliko enega najbolj priljubljenih športov na svetu, danes prihaja v ljubljansko Halo Tivoli in bo svoje atraktivne ter osupljive veščine Slovencem predstavilo prvič.

Prvič k nam prihaja tudi Thunder, ki ni le eno najprepoznavnejših imen moštva, ampak tudi stroj za rekorde, kot se ga drži vzdevek. Čeprav nekateri kljub osupljivim izpiljenim podvigom na igrišču menijo, da Globetrotters niso prava košarka, saj gre za preveč trikov, se zvezdnik s tem ne strinja. »Vsak ima pravico do svojega mnenja. Mislim, da Harlem Globetrotters niso triki. Se pa strinjam, da to ni tradicionalna košarka, zaradi česar je po mojem mnenju še bolj zabavna,« nam je povedal.

Imajo tudi vrhunske punce

Tisto, kar je na igrišču za gledalce vrhunski spektakel, ki navdušuje povsod po svetu, je rezultat marljivih treningov in uigrane ekipe. »Ne glede na to, kaj in kdo je posameznik v moštvu, vedno je potrebno timsko delo za dosego ciljev in rezultatov. Vedno gre za sodelovanje več ljudi, nikoli ni en sam,« pravi o tem, kaj je skrivnost spektaklov in uspehov.

Mislim, da je to odlična kombinacija športa, šova in umetnosti.

In kaj misli o moštvu in tem, kar počnejo? »Mislim, da je to odlična kombinacija športa, šova in umetnosti, zaradi česar je veliko težje. Imamo največje športnike na svetu, ki igrajo košarko na visoki ravni.« Kaj pa meni o oznakah, da je rekorderski stroj? »Mislim, da je moja največja odlika moja osebnost. In dejstvo, da naravnost rad prinašam veselje. Rekorde je bilo zelo težko doseči, a navsezadnje so namenjeni podiranju. Imel sem nekaj rekordov, ki so bili preseženi v preteklosti in sem jih vzel nazaj.«

V ekipi Globetrotters so tudi dekleta. Kakšna so na igrišču, sploh med sicer prevladujočimi moškimi? »Naše punce so fenomenalne. Zastopajo dekleta po vsem svetu in odlično opravljajo svoje delo,« kratko pove.

Globetrotters imajo oziroma so v svojih vrstah imeli več častnih članov, ki so na različnih področjih svetovno znana imena. Henry Kissinger, Bob Hope, Nelson Mandela, Kareem Abdul Jabbar, Jackie Joyner Kersee, Bill Cosby, Magic Johnson, Whoopi Goldberg, celo papež Janez Pavel II. in še nekateri. Sam sicer še ni imel priložnosti igrati z nobenim od častnih harlemskih kasačev. Kar številne preseneti in česar nekateri celo ne verjamejo, je, da liga NBA ni bila nikoli njegov cilj. Jo pa z navdušenjem spremlja kot navijač. »Imam svoje najljubše igralce, vendar ne navijam za nobeno ekipo. Edino za Harlem Globetrotters Basketball,« nam je razkril.

Zato pa obožuje golf. »To je zelo težek šport in obožujem izzive, zato uživam v igranju golfa v prostem času. To je ena od stvari, ki jih lahko počnem do konca življenja. V glavnem ga igram kot hobi, včasih pa se pomerim na kakšnih turnirjih.«

Čeprav je vrhunski košarkarski profesionalec in tudi košarkarski navijač in čeprav pozna številne svetovno znane obraze, Luke Dončića osebno ne pozna. »Mislim, da je eden največjih košarkarjev na svetu, zelo nadarjen posameznik. Nikoli ga žal še nisem srečal. Z veseljem pa bi ga povabil, da bi pomerili moči na igrišču.« Kako bi bilo to videti? »Prepričan sem, da bi zanj našli mesto na igrišču. Mogoče bi bil dober strelec štirih točk, če bi se želel preizkusiti,« meni.

Kdo in kakšen pa je Thunder zunaj igrišč? »Če verjamete ali ne, sem ista oseba na igrišču in zunaj njega. Resnično uživam v smehu in se zabavam s prijatelji in družino ter pri tem, da osrečujem svet.«