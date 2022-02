Ste videli, kaj je pritegnilo Jelka Kacina? (FOTO)

Mladi režiser Dorian Šilca Petek se je podpisal pod avtorski projekt z naslovom Zadnji naj ugasne luč, ki ga je ustvaril v koprodukciji s kranjskim gledališčem in Kinom Šiška.

Po aplavzu smo pred objektiv postavili igralki Darjo Reichman in Lučko Počkaj.

Drama govori o aktualnem doživljanju današnjega sveta, saj se v 21. stoletju marsikdo počuti izgubljenega in osamljenega, zato vsaka duša hrepeni po družbi ter bližnjem stiku. Razmišljanje o temah, kot so depresija, tesnoba in sodoben način bivanja, je k ogledu pritegnilo tudi Jelka Kacina z ženo Andrejo, ki smo ju po dolgem času ujeli na kateri od gledaliških premier.

Na koncu sta se skupaj z gledalci strinjala, da so na kranjski oder znova postavili kakovostno predstavo, v kateri blesti več znanih slovenskih igralskih velikanov. Razlog več, da smo tudi med gledalci ujeli nekaj njihovih radovednih kolegov.

V proces nastajanja so bili močno vpeti številni igralci in igralke.