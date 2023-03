Ste videli, kaj je dobil Jurij Zrnec? (FOTO)

V Celju je minulih 10 dni že 31. vladala komedija. Dvorana je pokala po šivih, trebuhi pa od smeha, kar je seveda odličen kazalnik, da je lahkotnejši gledališki žanr med gledalci zelo priljubljen.

Predsednica strokovne žirije, režiserka in igralka Alenka Kreigher.

V desetih dneh se je na Velikem odru SLG Celje zvrstilo osem odličnih tekmovalnih uprizoritev, ki so jih pospremili pogovori z ustvarjalkami in ustvarjalci, ob vsem tem pa so obiskovalci uživali še v koncertu skupine Los Hermanos muy simpáticos: Regional muy cultural.

Ravnateljice ljubljanske Drame Vesne Jurca Tadel že vel let nismo skupaj ujeli v objektiv z možem Boštjanom Tadlom, tokrat pa jo je pospremil na prevzem nagrade za najžlahtnejšo komedijo po mnenju gledalcev.

Strokovna žirija, ki so jo sestavljali režiserka in igralka Alenka Kraigher, dramaturginja Evelin Bizjak in režiser Tin Grabnar, je imela zares težko delo, pa vendar je na koncu odločitev sprejela soglasno. Najžlahtnejše nagrade si po njihovem mnenju zaslužijo Vesna Pernarčič, Jurij Zrnec, Ajda Valcl in proletarska komedija Vse zastonj! Vse zastonj! Prešernovega gledališča Kranj. Medtem pa je občinstvo za svojo žlahtno komedijo izbralo uprizoritev Veliki diktator v izvedbi SNG Drama Ljubljana.