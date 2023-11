Ste slišali, s katerim poslancem je Urška Klakočar Zupančič odpotovala na Švedsko? (FOTO)

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v torek z delegacijo obiskala Švedsko, kjer bo na obisku še danes. Na portalu državnega zbora so objavili nekaj fotografij s poti, in kar preseneča, je, da je med delegacijo tudi poslanec SDS Anže Logar.

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in predsednik švedskega parlamenta Andreas Norlén. FOTO: Melker Dahlstrand/the Swedish Parliament

Klakočar Zupančičevo sta poleg Logarja sicer spremljali še poslanka Svobode Monika Pekošek in generalna sekretarka DZ Uršula Zore Tavčar.

Logar prihaja z druge politične opcije kot Klakočar Zupančičeva in si nista najbolj naklonjena, kot je mogoče razbrati iz besed, ki jih je nekoč izgovorila o njem. Lani je dejala, da z Logarjem nima vsebinskih interakcij in je tudi med najmanj aktivnimi poslanci, ima pa zato bogatejše zunanjepolitične odnose.

Vpis predsednice Državnega zbora v knjigo gostov švedskega parlamenta. FOTO: Melker Dahlstrand/the Swedish Parliament

Ker je bil Logar nekdanji minister za zunanje zadeve in je podpredsednik odbora za zunanjo politiko, je morda tudi to razlog, da se je udeležil poti na Švedsko. Ne nazadnje je namen obiska krepitev medparlamentarnega sodelovanja, v ospredju razprav pa bodo trajnostni razvoj, podnebne spremembe in migracije, so sporočili iz DZ.

FOTO: Melker Dahlstrand/The Swedish Parliament

Urško Klakočar Zupančič je sprejel predsednik švedskega parlamenta, Riksdaga, Andreas Norlen, sestala pa se je tudi že s švedskim zunanjim ministrom Tobiasom Billströmom. Proti koncu uradnega obiska jo bo skupaj z delegacijo sprejel tudi kralj Karel XVI. Gustav.