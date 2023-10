Ste slišali, kaj se je zgodilo Zvezdani Mlakar? Od strahu je kar otrpnila

»Velikokrat me kdo vpraša, ali se ne bojim živeti na osamljeni kmetiji. Ne, sploh ne, saj ne živim sama, če odštejem ljudi, se še najbolj zanesem na pasje mrcine in osle, pravzaprav na vse naše živali, jim ne uidejo nobeni šumi, zvoki, torej se vedno ve, da se nekaj dogaja.« Tako pravi igralka Zvezdana Mlakar, tudi znana voditeljica.

Nedavno je ni posebej prestrašil niti medved, na nepovabljence pa jo opozarjajo prebivalci na njeni kmetiji: »Doživela sem že neprijeten obisk, pa so psi in osli naredili tak kraval, da se je za vsiljivcem samo še kadilo.«

Kje vendarle so psi?

A te dni jo doletela neprijetnost, ki ji ni para. Ponoči je namreč pod oknom slišala neko sopenje in premikanje, a je bila preveč zaspana, da bi se sekirala.

»Zjutraj pa me je "stisnilo", razločno sem slišala dihanje in sem kar otrpnila. Čisto počasi sem pomolila nos izpod odeje in razmišljala, kje so vendar naši pasji čuvaji, da ne delajo kravala, če se pod mojim oknom nekaj (nekdo) plazi.« Videla ni ničesar, a ga je slišala, tudi kako se premika.

Bodoči pasji velikan

Kakšnih pet minut je potrebovala, da se je vendarle opogumila in zlezla iz postelje. Takrat je sprevidela, da je pod njenim oknom dežural njihov novi pasji mladenič, Oskar.

»Povsod ga je preveč, en tak klasičen primerek trmastega, odločnega, razigrano neumnega bodočega pasjega velikana je! Pravi čuvaj. Očitno se je odločil, da me bo tako varoval, z moje okenske police pa ima tudi pregled nad celo kmetijo, cesto in nepovabljenimi gosti,« je zaključila umetnica.