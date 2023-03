Ste slišali, kaj se je odločil podariti znani Slovenec

Eden od konjičkov Naceta Junkarja je zbiranje moških čepic. No, je bilo. Pevec in pevski pedagog se namreč poslavlja od svoje zbirke pokrival, odločil se je, da jih bo podaril. Gre za 45 poletnih kap, ki jih je zbiral več let. Nace teh, za katere se je odločil, da jih podari, ni nikoli nosil. Ves čas so bile v omari, le občasno jih je pokazal prijateljem, znancem in sosedom. Zakaj se je sploh odločil zbirati kape, pravzaprav ne ve.

»Všeč so mi bile, ker so bil popisane, barvite, imele so različne znake in podobe,« pravi. Sam takšnih čepic ne nosi prav pogosto, in ker jih je nekaj let imel spravljene v omari in jih ni nikoli uporabljal, se mu je porodila ideja, da bi jih podaril komu, ki mu bodo prišle prav. Čeprav so bile lepo spravljene, jih je, preden gredo od hiše, vse po vrsti opral.

Glasbenik nam je zaupal, da je bil pogled na njegov balkon te dni precej zanimiv, na njem se se namreč sušilo najmanj 45 kap, mimoidoči pa so z zanimanjem opazovali to paleto barv na vrveh za perilo. Čeprav pevec čepice podarja prvič, pa je že daroval oblačila, in sicer je pred leti v dobrodelne namene podaril kar 60 moških majic, a kot pravi, v dober namen najraje kaj zapoje.