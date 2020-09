Štajerski James Bond se je zaročil

Kot štajerski James Bond 69 FOTO: TINKARA ŠEFIC

Srce je oddal Katji Flis in oznanil njuno zaroko. FOTO: FACEBOOK

Namesto oznake 007 pa sem si jaz nadel oznako 69, kar je seveda tudi ena mojih najljubših poz pri seksu.

, širši javnosti poznan tudi pod vzdevkom Faking Iztok, se je v minulih dneh že vrnil pred televizijske zaslone in začel šesto sezono oddaje Gartnerjev bordel, ki jo predvajajo na Arena TV in v kateri je gostil že številne znane Slovence in Slovenke pa tudi svetovno znane pornozvezde, ter drugo sezono oddaje Novi faktor, ki pa jo je mogoče spremljati na TV3.Gledalce je zabaval že v času prvega vala epidemije, ko so veljali nekateri strogi ukrepi, zdaj pa nam je zaupal, da je v času koronaepidemije postal tudi čisto pravi telesni stražar, ki pazi na razne lepotice, da ne pridejo v roke nepridipravov. Je torej čisto pravi štajerski James Bond. »In tajni agent njenega veličanstva, namesto oznake 007 pa sem si nadel oznako 69, kar je seveda tudi ena mojih najljubših poz pri seksu,« brez kančka zadržanosti razloži Gartner, ki je o intimnem življenju v svoji oddaji Gartnerjev bordel povprašal tudi številne znane in manj znane.Zdaj pa Gartner, ki je tudi velik filmoljub in odličen poznavalec vseh, ki so tako in drugače povezani s filmsko industrijo, pravi, da cilja na sam Hollywood. »Prepričan sem, da bi se odlično znašel v vlogi novega akcijskega junaka ali vsaj kot kak Bondov negativec, ki ga seveda ustrelijo že v prvi četrtini filma,« smeje razlaga. In doda, da bi sprejel tudi službo telesnega stražarja predsednika države, če bi mu seveda to dobro plačali. Kot dokaz, da misli resno, nam je poslal nekaj fotografij, na katerih pozira kot pravi James Bond, družbo pa mu dela lepotička, čisto pravo Bondovo dekle, ki jo Gartner seveda skrbno varuje in, za zdaj uspešno, od nje odvrača številne in vztrajne snubce.Čeprav vsaj na fotografijah deluje neusmiljen in robusten, je v resnici po duši izjemno mehak in eden tistih, ki se v družbi svojega psička Puja, črnega pomeranca, ki mu je ukradel srce, hitro razneži in stopi kot košček masla na štedilniku. A mu srca ni ukradel samo Pu, pač pa tudi svetlolasa, s katero je v razmerju že nekaj let. Zdaj pa je prijateljem razkril, da se je s Katjo tudi zaročil, in to, kot se spodobi, z zaročnim prstanom. Kdaj bosta stopila pred matičarja, Iztok še ne ve, saj je to odvisno tudi od tega, kako se bo pri nas zaostrovala epidemiološka slika. Zagotovo pa je z zaroko dokazal, da tudi s poroko misli resno, in ta ni daleč.