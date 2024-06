Štajerska prestolnica je znova gostila uspešen kulinarični festival (FOTO)

Maribor je v zadnjih letih, odkar se z organizacijo festivalov uličnega prehranjevanja ukvarja Mitja Špes iz Factumeventa, postal močan igralec na kulinaričnem zemljevidu. Po mednarodnih Street Food Festivalu in Festivalu Čilija in čokolade, ki sta postala stalnica, je minuli konec tedna v štajersko prestolnico prispel še hrvaški Truck Food Festival.

Mitja Špes v družbi Klemna Tasiča iz Zdrave zabave in Karoline Marolt iz Curaproxa FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Martini je tekel v potokih. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Po muhastem maju je organizatorjem dobrodošlico izreklo tudi sonce, ki je številne obiskovalce sililo, da so si poleg osvežilnih pijač privoščili še martini v senci. Na prizorišče je prispelo kar petnajst ponudnikov iz Hrvaške, Avstrije in Slovenije, ki so poskrbeli za pestro kulinarično ponudbo, ki ni temeljila zgolj na burgerjih, temveč so lahko obiskovalci poskusili azijske jedi, pa hrano z Bližnjega vzhoda ter morsko hrano in se tudi nasitili.

Mariborski raper Pini je svojo kolekcijo Rakun Gang predstavil predsedniku Fiskalnega sveta RS Davorinu Kračunu in njegovi ženi Andreji. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Ekipa prve slovenske privatne univerze Alma Mater Europaea podpira ulične festivale. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Sploh ne vem, zakaj se vsi ponudniki na festivalih bojijo morske hrane, ko pa jo je najlažje in najhitreje pripraviti, hkrati pa je popestritev,« je povedala mariborska ekipa, Boba Božena Škrlec pa je svoje fritule označila za najboljše na svetu. »Tu so jedli vsi. Od Severine do Plenkovića!« nam je zaupala.

Organizator prireditve Adnan Mehmedović pa je dejal: »Eden od ciljev naše turneje je promoviranje Truck Food Festivala v Zagrebu.«