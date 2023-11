Srnico ustvarjal dve leti, pisanje po igralčevih izkušnjah ni lahko delo

Jerneja Kuntnerja poznamo predvsem kot odličnega igralca, v rokavu pa ima še več asov. Igralec ima med drugim tudi pisateljski dar. Po Belem krtku Albinu, ki ga je napisal pred skoraj desetletjem, je zdaj izšla njegova druga samostojna slikanica. Tudi ta je živalska, glavna junakinja je tokrat srnica z imenom Berta. »

Knjigico sem ustvarjal dve leti. Krasijo jo ilustracije Polone Lovšin, s sozaložnico in urednico Jerco Legan pa sva ves umetniški material prinesla na Celjsko Mohorjevo založbo k ravnateljici Tanji Ozvatič in tam so nama odprli vrata na stežaj,« pravi. Besedilo je Jernejevo avtorsko delo, zanj pa gredo zasluge tudi hčerki in sinu.

Igralec je tudi pisatelj. FOTO: Osebni arhiv

Besedilo je Jernejevo avtorsko delo. FOTO: Osebni arhiv

Ni lahko delo

»Zgodba je nastala na podlagi mojega pripovedovanja pravljic, ko sta bila še majhna. Ideja je zrasla na mojem utrujenem zelniku, če tako poimenujem svojo utrujeno glavo v obdobju največjega umetniškega ustvarjanja, torej v začetku 21. stoletja, in obenem odraščanja mojih otrok. Ves utrujen od gledaliških večernih predstav v MGL in Špas teatru in dnevnih snemanj TV Dober dan sem moral še uspavati otroka ali pa ju vsaj malo zabavati med enim in drugim odhodom od doma. Pa mi je potem žena Monika rekla, da bi si lahko zapisali te moje umotvore. Tako so nastali zametki za Krtka Albina in debelo srnico Berto, imam pa še nekaj asov v rokavu,« pravi Kuntner. Pisanje po njegovih izkušnjah ni lahko delo.

»Lažje govorim, lažje recitiram, lažje režiram. A to so vse posli, povezani z jezikom, slovenskim jezikom, ki ga naravnost obožujem in občudujem. In tako je tudi pri pisanju. V končni fazi pa je pomembno, da imaš od boga dano umetniško žilico,« doda. Slikanica je namenjena vsem otrokom, tako po letih kot po srcu in duši. Meni še, da današnji otroci premalo berejo in da tistim, ki še ne znajo, tudi starši berejo preredko.

»Otroka je treba voditi, mu dajati zgled. Ne nazadnje je otrok odsev staršev. In če jim oni ne berejo, če jih oni ne stimulirajo, če oni ne berejo, je pač stanje takšno, kot je. Šola ne more vzgajati, lahko le usmerja in naliva novega znanja. Zato vsa čast staršem, ki otrokom z branjem kažejo pravo pot,« še pravi igralec in ponosni pisatelj.