Srce parajoča izpoved Nuše v Kmetiji: neverjetno, kaj ji je nekoč dejala lastna mati (VIDEO)

Nuša Šebjanič, ki je v letošnji Kmetiji pritegnila kar nekaj pozornosti, saj se je zapletla s Timom Novakom, ima za seboj težko življenjsko zgodbo. Kot bomo lahko videli v tokratni oddaji, je v svojih 18 letih preživela marsikaj.

Kot je razkrila ustvarjalcem oddaje, je imela do ločitve staršev srečno otroštvo. Ko pa je imela deset let, se je zanjo začel pekel. Živela je pri mami, ki ji ni namenjala nikakršne pozornosti, zato je imela v sebi ogromno praznino. Kot je razkrila, je pojedla veliko tablet, saj je s tem želela pritegniti pozornost. »Nisem hotela umreti, hotela sem samo, da bi se stvari izboljšale,« je priznala.

Ko je to vse zaupala mami, jo je ta šokirala z odgovorom: »Pojdi spat, mogoče se zjutraj ne zbudiš.« Te besede so jo tako prizadele, da jo bodo, kot pravi, žrle do konca življenja. K sreči je njen oče reagiral pravočasno in ji rešil življenje.