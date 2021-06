Srbi občudujejo seksi Slovenko

Balkanci vzdihujejo in občudujejo slovensko glasbenico, ki je v tem vročem poletju odvrgla oblačila in si z obraza obrisala ličila. Na instagramu ima več kot 387.000 sledilcev, z vročimi fotografijami s plaže pa je navdušila Srbe. Zapisali so, da še nikoli ni bila v boljši formi, kot je zdaj. No, mi pa vemo, da je vedno videti odlično, z ličili ali brez ...