Spominjajo se pokojne novinarke Špele: Kot da je bilo prejšnji teden. Tista zadnja kava ...

Na današnji dan pred devetimi leti je v 43. letu starosti zaradi srčne kapi umrla dolgoletna novinarka POP TV in urednica na RTVS Špela Šipek. Spomin nanjo je pri mnogih njenih nekdanjih kolegih še vedno živ, vsaj enkrat na leto pa se z zapisom nanjo spomni njena prijateljica in nekdanja televizijska voditeljica Alenka Kesar.

»In prav tako na današnji dan, le pred 9. leti, se je poslovila moja prijateljica Špela Šipek. Nepredstavljiva tragedija. Umrla je mlada, stara komaj 42. let. Kako krivično je lahko življenje. Mislim nate in te pogrešam, draga Špela,« je danes zapisala Alenka Kesar na družabnih omrežjih.

Pod njeno objavo se je oglasil tudi voditelj v pokoju Slavko Bobovnik. »Ja res. Kot, da je bilo prejšnji teden. Tista zadnja kava, dan prej.«

Špelo ima v lepem spominu tudi njena nekdanja sodelavka Suzana Lovec: »Vsem nam je njena smrt spodmaknila tla pod nogami. Zdi se mi kot včeraj. Ni druge kot da še bolj živimo za danes in vsak dan.«

Špela Šipek je nazadnje v svoji bogati novinarski karieri vodila Tarčo na RTVS.»V sredo je hodila po hodnikih vaše in naše hiše na Kolodvorski, pozdravljala ljudi in pripravljala zadnje podrobnosti današnje Tarče. Delo je, kot vedno, dokončala. Tarče ni dočakala. Skrušeni smo,« so ob nepričakovanem slovesu zapisali njeni sodelavci.

Umrla je zaradi srčne kapi, za sabo pa je pustila partnerja in hčerko.