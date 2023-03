Špela se je glede Jasmine posipala s pepelom: Zgodba se hitro zasuka ...

V komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled, v katerem se je tokrat Špeli Grošelj, Mihi Hercogu in b pridružil tudi Tomaž Mihelič. »Jaz bi njo zdaj želel užaliti, ker je zelo nesramna do konja, ampak ji ne morem reči krava, ker je to sveta žival v Indiji, niti koza, ker daje mleko, ki je zelo dragoceno … Ona je kot ena opica,« je bil ob gledanju posnetkov zgrožen gostujoči komentator.

Jasmina je namreč padla s konja, komentatorji pa so bili prepričani, da je jezdila pod vplivom nečesa. Ob tem so se vsi strokovnjaki strinjali, da je Jasmina v zadnjem tednu pokazala svoj pravi obraz, sveže ločeni Hercog pa je zaključil z zelo posebno tezo: »Ona je rekla, da je v šov prišla, ker se je bivšemu zlagala, da gre v neko institucijo. On je očitno tega že navajen in je to zato sprejel.«

Pevka in voditeljica Špela pa je celo priznala, da jo je prvi vtis, ki ga je dobila o Jasmini: »Zdaj smo dobili odgovore, predvidevam, zakaj že 15 let ne govori s svojo družino. Zdaj smo dobili odgovore tudi o njenem bivšem, ki ga ne poznamo. Bi se pa ob tej priložnosti, če morda gleda ... Ko sem eno oddajo nazaj rekla: 'Jah, saj, ima opravka z norcem.' Ona je svojega bivšega predstavila kot norca ... Bi samo rekla, kako se zgodba hitro zasuka in da na prvi vtis smo tudi mi dobili napačno predstavo o dotični.«