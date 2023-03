Kletvice, poniževanje in vulgarne besede: to nam je o dogajanju v šovu povedal Aleš

Dogajanje v šovu Poroka na prvi pogled je ta teden marsikoga pustilo odprtih ust. Za to je poskrbela nevesta Jasmina, ki je sprva zelo nazorno spregovorila o spolnem življenju z novopečenim ženinom Alešem. Na vse prej kot primeren način je vsej Sloveniji dala vedeti, da je mož v postelji naj ne bi bil sposoben zadovoljiti.

Nesojena nevesta je celo spakirala kovčke, odločena, da zapusti medene tedne, a se je nato očitno vrnila. Naslednji dan se je Aleš na vsak način skušal z njo pogovoriti, a to ni bilo mogoče, saj se je Jasmina vsakič razjezila. Dejala je celo, da mora biti pod vplivom alkohola, da ga sploh lahko prenaša. Aleš pa je izrazil zaskrbljenost nad tem, da Jasmina v teh nekaj dneh ni zaužila skoraj nič hrane, pila pa je alkohol. Dogajanju v hiši sta se čudila tudi njuna cimra v hiši Anita in Damir.

Aleš: Nisem si predstavljal, da bo šlo vse skupaj tako daleč

Aleša smo povprašali o tem, kako se je počutil ob tem dogajanju v šovu. »Jasmininega vedenja nisem razumel in ga še danes ne razumem.Vem pa, da ima vsak svoje življenje, svoje težave, ki jih rešuje na tak ali drugačen način,« odgovarja in dodaja: »Njene izjave so pač njene, jaz in tisti, ki me poznajo, pa dobro vedo, kdo in kaj sem. Imam čisto vest, in to je najbolj pomembno.«

Na vprašanje, ali je pričakoval, da bo Jasmina o (domnevnem) dogajanju med štirimi stenami govorila pred vso Slovenijo, Aleš odgovarja takole: »Ne, nisem si predstavljal, da bo šlo vse skupaj tako daleč, ampak to je njena odločitev.«