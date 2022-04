Špela Grošelj v belem presenetila sledilce (FOTO)

V novi oddaji Poroka na drugi pogled bo voditeljica in sokomentatorka Špela Grošelj. Družbo ji bosta delala modni guru, oblikovalec, make up artist Milan Gačanovič Gacho ter stand up komičarka in radijska voditeljica Tanja Kocman. Vsem trem je skupno, da so vedno iskreni in brez dlake na jeziku, zato tem za pogovor ne bo manjkalo. Prvič pa jih bomo videli za istim omizjem.

Grošljeva pa v voditeljski vlogi ni prvič in so ji tovrstni izzivi pisani na kožo. Kot prava profesionalka pa se je pred oddajo tudi sama oblekla v poročno obleko in s svojimi oboževalci delila čudovito razkošno belo obleko, ki bi jo izbrala za lastno poroko.