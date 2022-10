V galeriji S na Ljubljanskem gradu je od danes do 12. februarja 2023 od 9. do 19. ure na ogled fotografska razstava Spektakel: redke in osupljive fotografije. Vsak fotograf sanja, da bi ujel trenutek, ko se svetloba, kompozicija in dogajanje zlijejo v nepozabno, veličastno podobo. Takšne fotografije so redki dragulji.

Kustos je Arne Hodalič.

Na razstavi so predstavljene vrhunske fotografije motivov, zamrznjenih v času, ki se nam bodo za vselej vtisnile v spomin. Razkrivajo osupljive življenjske oblike in predstavljajo naš čudežni planet v vsej njegovi raznovrstnosti – tudi z namenom, da bi v ljudeh zbudile željo, da bi ga varovali in ohranili. Ob vsaki od teh poučnih in hkrati navdihujočih podob se lahko obiskovalci čudimo raznolikemu, zapletenemu in čarobnemu planetu, na katerem živimo. Razstavo fotografij, ki so jih posneli vrhunski fotografi National Geographica, sestavljajo štirje sklopi: Kaos, Presenečenje, Lepota, Veličastnost. Za vsak posnetek so bili potrebni načrtovanje, resnična zavzetost, veliko vztrajnosti in pazljivosti, včasih gola sreča ... in ščepec čarovnije. »Upamo, da vam bo ogled razstave v takšno veselje, kot je bilo fotografom ustvarjanje razstavljenih podob,« pravi kustos razstave Arne Hodalič. Pripravili so jo v sodelovanju z National Geographicom Slovenija.