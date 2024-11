Šokantno razkritje v Kmetiji: se je v gozdu predajala strastem tudi ta tekmovalka? (VIDEO)

V današnji epizodi Kmetije bomo priča tudi komičnemu nastopu Tima Novaka. Na ta način je krstil oder, ki sta ga postavljala z Žigo.

Tim si je s primerjavo z živalmi privoščil praktično vse sotekmovalce, še posebej pa Nika Trilerja in Ines Dužič. »Kaj imata skupnega naš bikec Nik in naša ovčka Ines? Oba sta bila letos nategnjena,« je dejal Tim. S tem je ciljal na to, da je Nika prinesel okoli in dosegel, da je šov zapustila njegova sestra Maja.

Kaj se je dogajalo v gozdu?

Kaj pa so pomenile besede o Ines, je kasneje v izjavi obrazložila Tamara Talundžić. »Naš Nik je bil nategnjen s strani Tima, Ines pa je bila menda nategnjena v gozdu,« je dejala.

Spomnimo: Ines se je na začetku zapletla z zdaj že izpadlim Jasminom Cerićem, s katerim sta se po njenih besedah tudi poljubljala. Kaj se je v času snemanja šova dogajalo v gozdu, kjer naj bi marsikaj počela tudi Tim in Nuša Šebjanič, pa verjetno ne bomo izvedeli nikoli.

Delček Timovega nastopa si lahko ogledate v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži):