Šok v šovu SIT! Žirija dala trikrat »ne«, nato je padel zlati gumb

Priča smo bili zadnji avdicijski oddaji šova Slovenija ima talent. Lahko rečemo, da je bila konkurenca do zdaj izjemna, in med žiranti je le Andrej Škufca še iskal nekoga, ki bi mu vzel dih. No, tokrat sta si zlati gumb zaslužila kar dva nastopa. Najprej je neposredno v polfinale 18-letno pevko Kiro Štruc - Jurički poslal Andrej, nato pa sta voditelja Sašo in Peter z zlatim gumbom nagradila še 13-letni ritmični gimnastičarki Paulo in Uršo.

Kira, 18-letnica iz Slovenskih Konjic, je pred nastopom dejala, da upa, da bo uživala. Priznala je tudi, da ima nekaj treme, I'll never love again pa je bila pesem, ki jo je izbrala za ta nastop. Močan glas je navduševal občinstvo, za priredbo uspešnice Lady Gaga je prejela ne le stoječe ovacije občinstva, ampak tudi krasne komentarje žirantov. Lado Bizovičar je bil neposreden: »Imaš tisti krasni ženski glas z jajci.« Andrej pa je bil kratek: »To je to ... Če človek tako mlad najde, kaj si želi delati, in je to edina stvar, ki si jo želi delati ...« Nenadoma je stegnil roko in stisnil ta težko pričakovani zlati gumb. Komentatorji na družbenih omrežjih so sicer dejali, da je pevka lepo zapela, a ne za zlati gumb.

Paula in Urša pa sta energični 13-letnici, ki trenirata že desetletje, in to 6-krat tedensko po 4,5 do 5 ur. Predstavili sta se s točko s kiji, ki pa se jima po mnenju žirantov ni najbolj posrečila. Lado je na primer dejal: »Včasih določene točke niso dovolj pripravljene. Za vaju in delo da, točka pa še ni pripravljena. Danes ne.« Ana je želela podeliti spodbuden da, a sta na oder prišla voditelja in stisnila zlati gumb! »Kakšen preobrat! To je prvič, da je bil zlati gumb uporabljen kot joker,« je dejal Lado. Voditelja sta se sicer za gumb odločila, ker sta v zaodrju videla, kako sta lahko usklajeni, in v njiju vidita potencial, da dodelata točko za polfinalni oder, še piše 24 ur. Komentatorji na družbenih omrežjih so bili sicer razočarani in dejali, da to je bilo pa čisto brez potrebe, pač zlati gumb na silo ...