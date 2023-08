Po osmih letih slovo priljubljene športne novinarke in voditeljice

Napočil je čas za slovo od sodelavk in sodelavcev, čas za nove začetke in karierne priložnosti, je sporočila športna novinarka in voditeljica Nataša Gavranič, ki se nam je zadnjih osem let smehljala s televizijskih zaslonov in nam vestno ponujala informacije iz sveta športa. Po osmih letih dela na komercialni televiziji POP TV se je simpatična temnolaska od ekipe, s katero je delala, in od gledalk in gledalcev poslovila tudi na instagramu.

Z nekdanjim nogometnim zvezdnikom Luisom Figom sta se pred kamero srečala večkrat.

»Konec nekega obdobja. Zdaj pa so pred menoj novi izzivi,« je pod fotografijo iz studia zapisala Gavraničeva, pod njeno objavo pa se je vsul plaz komentarjev. Številni sodelavci in sodelavke so ji že sporočili, da jo bodo neizmerno pogrešali in da je nihče ne bo mogel nadomestiti, nad njeno odločitvijo pa so osupli tudi številni spletni prijatelji, ki ji na novi poti želijo veliko sreče. »Hvala vsem za podporo v zadnjih dneh. Šele v takšnih trenutkih vidiš, da tvoje delo ni ostalo spregledano. Se veselim prihodnosti,« se je Gavraničeva vsem zahvalila za podporo, o svoji prihodnosti pa trenutno ostaja zadržana in redkobesedna. Pravi, da nove službe še nima, prav tako ni znano, ali jo bomo lahko še naprej spremljali v svetu športa.

Dejala je le, da si želi novih kariernih izzivov, odločitve o tem, da po osmih letih zapusti našo največjo komercialno televizijo, pa ni sprejela čez noč, temveč je o njej premišljevala nekaj mesecev. V začetku lanskega leta se je na televizijo vrnila z drugega porodniškega dopusta, z nekdanjim urednikom in voditeljem na Planet TV Blažem Jarcem imata namreč dva otroka, dveletno Saro in štiri leta starejšega Gala.