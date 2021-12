Slovensko športnico zasul sneg: Nihče ni slišal klicev na pomoč, zmanjkovalo mi je zraka ...

Zasneženi vrhovi te dni v soncu mnoge vabijo na obisk gora in turno smuko, toda vremenoslovci opozarjajo na znatno nevarnost snežnih plazov. Zgodbo o tem, kako hitro lahko gredo v naravi stvari narobe je te dni na svojem instagram profilu delila tudi slovenska vplivnica, aktivna športnica in nekdanja smučarka Urška Ahac.

Razkrila je namreč, da jo je lani, ko je bila noseča s sinom Maksom, zasul sneg. S prijatelji so se podali na Pokljuko - vsi dobri smučarji in vsi primerno opremljeni z žolnami in s spoštovanjem do razmer.

»Vse je bilo popolno, že hoja navzgor je razkrila, da bo dan epski! In bil je - dokler ni bil več. Pri tem pa glavna akterka jaz. Zgodilo se je v delčku sekunde. Odpela se mi je smučka, jaz pa padla na glavo pod smreko in zraven name še pol snega, ki je obležal na njej. Tema. Nič nisem videla, vedela pa sem, da sem v škripcih. Klice na pomoč ni slišal nihče, meni pa je zmanjkovalo zraka. Z vso silo sem se odrivala nazaj in po neki SREČI se je nekje odlomilo toliko snega, da sem zagledala snop svetlobe - po tem sem vedela v katero smer moram kopat. Očitno mi je uspelo prilezti ven, vem pa da mi lahko ne bi. Hvaležna, o moj bog kako zelo sem bila hvaležna. Srečo sem imela, da je bil za mano še prijatelj Mitja, ki mi je pomagal poiskati smučko in prismučati do konca. Kako mi je to uspelo se ne spomnim. Po tem sem šla domov in spala do večera,« je med drugim zapisala (nelektorirano).

Dodala je, da se zaveda, da je imela smolo in srečo hkrati. Opozorila je, da nevarne razmere povezujemo le s plazovi, a tudi takšne »butaste« nesreče so lahko usodne.

»No, vmes se je nekaj zgodilo - postala sem mama - in zato danes, dokler se razmere ne umirijo, ostajam v dolini,« je še zapisala.

