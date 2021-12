Pozor, nevarnost plazov: preverite, kaj nas čaka prihodnje dni

Z Agencije RS za okolje (Arso) sporočajo, da je v gorah, nad nadmorsko višino okoli 1400 m znatna nevarnost snežnih plazov (3. stopnje), nižje pa večinoma zmerna, 2. stopnje. Nevarna so strma pobočja nad gozdno mejo, kjer se lahko prožijo posamezni manjši plazovi suhega snega. Zlasti to velja za področja, kjer je sneg padel na tršo, skorjasto podlago.

Nevarna so tudi mesta z napihanim snegom, zaradi vetra spremenljive smeri lahko na vseh straneh. Klože je nov sneg prekril, zato je nevarnost težko prepoznati. Predvsem na mestih, kjer je novega snega manj, lahko že pod manjšo obremenitvijo sprožite snežni plaz kložastega snega, opozarjajo na Arsu.

Snežna odeja do dolin

V nedeljo je v gorah snežilo, južneje ter v spodnjem Posočju se je meja sneženja sprva dvignila tudi nad 1100 m nadmorske višine. Pod okoli 1300 m je bil sneg moker, višje pa suh. Zapadlo ga je od 10 do okoli 30 cm. Sprva je pihal jugozahodnik, nato severni do vzhodni veter, ki je predvsem na vetru izpostavljenih legah novi sneg močno spihal, nastale so nove klože. Novi sneg je rahel in mehak, pod njim je ponekod skorja. Snežna odeja snega do dolin.

Debelina snežne odeje je trenutno najvišja na Kredarici - 160 cm, na Zelenici je 139 cm snega, na Voglu pa 120 cm. Bogato je narava obdarila tudi smučišči Kanin (118 cm) in Krvavaec (115 cm), kjer je tako smučarska sezona že v polnem zamahu.

Bo ta teden še snežilo?

Danes čez dan se bo od zahoda razjasnilo. Pihal bo šibak do zmeren veter vzhodne do severne smeri. Temperatura bo pod ničlo. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo šibak do zmeren severni veter.

V sredo bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bo v Julijcih in zahodnih Karavankah začelo snežiti. Krepil se bo južni in jugozahodni veter.

V noči na četrtek se bodo padavine okrepile in v četrtek zjutraj večinoma ponehale. Ohladilo se bo.

V gorah še naprej zahtevne razmere

Sneg bo zaradi hladnega vremena v gorah ostal suh, le počasi se bo preobražal in sesedal, napoveduje Arso. Nastajali bodo novi zameti zaradi vetra, danes in jutri predvsem na vetru bolj izpostavljenih legah za severni in vzhodni veter, v sredo pa bo jugozahodnik precej močan, zato bodo vetru izpostavljene tudi sicer bolj zatišne lege. Nekoliko se bo segrelo in v nižjih legah sredogorja se bo vrhnja plast snega nekoliko sesedla. Višje bo temperatura ostala pod ničlo.

Do vključno srede bodo plazovne razmere ostahjale zahtevne predvsem zaradi napihanega snega, glavna nevarnost bodo klože. Do četrtka zjutraj pa pričakujemo zlasti v Julijskih Alpahj ter zahodnih in osrednjih Karavankah od 30 pa do več kot 50 cm snega, drugod ga bo v smeri proti vzhodu hitro vse manj. Veter in novi sneg bosta poslabšala plazovne razmere.

​