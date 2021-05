Slovensko pevko Manco Špik grdo napadli: »Kaj pa naj bi po vašem storila?«

Že več kot leto dni imamo epidemijo koronavirusa, ki je odnesla tudi koncerte in druge dogodke. Glasbeniki praktično ne morejo nastopati v živo, kar pomeni, da so že leto dni brez teh dohodkov. Nekateri imajo k sreči prihranke, od katerih lahko živijo v teh časih, spet drugi se morajo znajti drugače, da lahko preživijo. To je storila tudi Manca Špik, ki pravi, da sem in tja naredi kakšno reklamo za izdelek, ki ga priporoča.



Nekateri so Manco zaradi tovrstnih reklam grdo napadli. Kot je pojasnila, ji očitajo, da se je prodala za drobiž, in ji grozijo, da bodo nehali poslušati njeno glasbo. »Kaj pa naj bi po vašem storila? Križem rok ne bom sedela in čakala na miloščino!« je zapisala na facebooku.



Njen zapis objavljamo v celoti (nelektorirano):



Odkrita bom z vami. S hčerko Lano živiva sami, v stanovanju v Ljubljani. Kljub temu, da več kot leto dni glasbenikom ni dovoljeno nastopati, vsaj v normalnih pogojih ne, se trudim po svojih najboljših močeh, da živiva človeka dostojno, lepo življenje. A moji prihranki počasi kopnijo, koncertni odri pa še vedno samevajo... In tako sem in tja naredim tudi kakšno reklamo za izdelek, ki ga osebno priporočam, za poslovnega partnerja, ki mu stoprocentno zaupam! Nekateri od vas pa me zaradi tega skoraj obesite na križ... Pravite mi, da sem se prodala za drobiž... Celo to, da boste prenehali poslušati mojo glasbo... Srce me boli ob tem. Kaj pa naj bi po vašem storila? Križem rok ne bom sedela in čakala na miloščino! Še naprej bom naredila vse, da moji Lani ne bo manjkalo popolnoma nič. In še naprej bom ustvarjala glasbo, nove pesmi, četudi jih nikjer ne bom mogla odpeti v živo. Verjamem pa, da bo ostalo precej več tistih na moji strani, ki me razumete, ki ste morda tudi sami v podobni situaciji, in ki boste še naprej poslušali mojo glasbo. Verjamem, da se bomo enkrat, kmalu, spet lahko srečali v živo in skupaj odpeli vse tiste najlepše... Verjamem, da bom to lahko storila skupaj z mojimi glasbenimi prijatelji, ki prav tako težko čakajo, upajo na lepši nov dan... Vsem vam se iz dna srca zahvaljujem za vašo neizčrpno podporo in vam sporočam, da vas imam brezmejno rada!

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: