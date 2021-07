Slovenski igralec po operaciji v komi

Operacija srčne zaklopke in aortne žile je trajala skoraj štiri ure, naslednjih štiriindvajset ur sem bil v komi.

62-letni igralec, šaljivec in glasbenikje prestal precej zapleten poseg na srcu. Zaradi hudih zdravstvenih težav se je znašel v izolski bolnišnici, kjer so ga že oskrbeli, Kondi pa je prijatelje in sledilce na facebooku pomiril, da je trenutno z njim vse v redu. »Operacija srčne zaklopke in aortne žile je trajala skoraj štiri ure, naslednjih štiriindvajset ur sem bil v komi,« je poročal in razkril, da ima velikansko brazgotino čez prsi in trebuh. Utrujen od ležanja in z zabuhlimi očmi je še priznal, da je komaj čakal, da se je lahko vrnil domov v oskrbo ljubljene ženeSimpatični mož je še priznal, da je imel pred operacijo skoraj sto kilogramov, med okrevanjem in rehabilitacijo pa se jih je znebil sedem. Niso bile pa zdravstvene težave edine, ki so pestile igralca, ki je dolga leta zabaval ljudi v številnih vlogah v gledališču in na televiziji, velikokrat pa tudi v dobri namen, ko so zbirali denar za ljudi v stiski. Le nekaj dni pred posegom sta se morala namreč z Zinko preseliti v najemniško stanovanje, kar je bila posledica hudih finančnih težav. »Zadnje leto imam žal le minimalno dela in sem ostal brez prihodkov. Z Zinko sva ostala brez kinte, vse je šlo. Tudi najina streha nad glavo,« je pred kratkim potarnal, a kljub vsemu ostaja optimističen.Zdaj upa, da so težave za njim in da mu bo šlo samo na bolje. Ko bo popolnoma okreval, bo za prijatelje pripravil zabavo, saj so ga mnogi podpirali v časih, ko mu je bilo najhuje.