Slovenska vplivnica javnost šokirala z objavo: usul se je plaz kritik

Teorije zarote so se v času epidemije, ko smo ljudje preživeli več časa na spletnih omrežjih zopet okrepile. Te dni se je s vprašanjem o obliki Zemlje ukvarjala tudi prehranska vplivnica Špela Vehar, ki je na spletu prosila, naj ji kdo dokaže, da je Zemlja okrogla in se vrti okoli Sonca. Kot pravi, je želela z vprašanjem spodbuditi razpravo in je pričakovala, da bo prejela argumente o tem, zakaj je Zemlja okrogla. »Bilo je ogromno negativnih odzivov in objava ni več služila namenu, ki pa je bil, da prebudi ljudi, da se začnejo spraševati o čisto vsem, čemur so sedaj zaupali brez trdnih dokazov,« je zapisala (nelektorirano).

Objava, ki je bila deležna posmeha. FOTO: Facebook

Veharjeva meni, da tudi že zdavnaj dokazanim stvarem, kot je recimo ta, da je Zemlja okrogla, kar so z izračuni njenega obsega dokazali Egipčani, stari Grki, morjeplovci s plovnimi kartami, fiziki, matematiki, ne gre povsem zaupati in da »ljudje ne smemo slepo slediti nikomur, temveč, da moramo sami preverjati, delati eksperimente in poleg možganov zaznavati svoje telo in srce«.

Pri vprašanju Zemlje jo zanima več stvari, med drugim tudi ta, »da kako je možno, da letalo sploh kam pridejo, če denimo letijo v nasprotni smeri vrtenja Zemlje, ta pa se vrti okoli svoje osi veliko hitreje, kot pa imajo letala hitrost in tudi, ali morajo piloti zaradi krivine zemlje ves čas usmerjati kljun letala navzgor ali navzdol, saj sem do sedaj imela na poti na letalu vedno občutek, da letimo naravnost in da prilagajanja ni.« Zatrjuje, da osnovni namen njene objave ni bila provokacija, temveč ponovno iskanja odgovora, delikatna vprašanja pa postavlja zato, »da bi videla, kako se drugi nanje odzivajo, da prejme različne vpoglede v temo, ki jo zanima in da bi ljudi vrgla iz spanja, da bi začeli razmišljati«.

Špelina objava je bila deležna številnih negativnih komentarjev, zato jo je umaknila, odgovore na svoja vprašanja pa išče dalje.