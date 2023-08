Slovenska voditeljica razkrila: tako pogreša Slovenijo, da uživa celo v polki

»Ko te ni, ko si tujec v tujini, ne glede na to, kako dolgo si tam doma, ti povem, da te po srcu vsake toliko popraska, da pa bi neki domačega … nekaj slovenskega. Hrano, glasbo, 'foušen' karakter, daj, kar daš,« je na instagramu zapisala nekdanja radijska voditeljica Ivjana Banić, ki je poletni večer preživela v družbi narodno-zabavne glasbe.

Čeprav priznava, da ni oboževalka tovrstne glasbe, pravi, da so ji zvoki harmonike masirali, gladili in božali namuzano dušo. »Bilo je prelepo. Prelepo! Od srca hvaležna.«

Ivjana je svojim sledilcem razkrila še, da ko bivajo na odročnih otokih, kot so Karibi in Francoska Polinezija, ne jedo perutničk. »Ne dobiš jih ali pa so noro drage. Ali pa jih čakaš dva meseca, da pridejo v trgovino.« Na teh otokih jedo peskaterijansko, kar pomeni, da jedo večinoma hrano rastlinskega izvora, ribe in preostalo morsko hrano.

Banićeva je veljala za eno bolj priljubljenih slovenskih radijskih voditeljic, po selitvi v tujino pa stik s Slovenijo in svojimi oboževalci ohranja prek družabnih omrežij. Z družino se seli po rajskih otokih, v zadnjem letu je živela na Karibih, prej pa na Havajih.