Slovenska voditeljica prosi za pomoč: Ne vem, kako in kaj

Voditeljica in blogerkaje na facebooku prosila za pomoč. Njena prijateljica je namreč na Hrvaškem naletela na moškega, ki je našel in oskrbel mlado lisičko v zelo slabem stanju. Ker verjetno ne bi preživela v naravnem okolju, išče nekoga, ki se na to spozna in bi ji lahko ponudil dom (nelektorirano):»Dragi moji. Rabim vašo pomoč. Prijateljica je na morju na Hrvaškem naletela na gospoda, ki je našel lisičko, ko je bila stara nekje 2 tedna. Bila je shirana, sama, zelo boga. In je zanjo poskrbel. Lisička je zdaj stara 3 mesece, zdrava, cepljena, z dokumenti. Odsvetovali so mu, da jo vrne v divjino, ker bi umrla. A on je tudi zavoljo svoje službe ne more obdržat. Društva na Hrvaškem so baje tudi rekla, da je ne morejo sprejet. Imamo tu koga, ki se res spozna? Ki bi lahko pomagal, da se lisički najde domek. Lahko? Ker sama nimam pojma, kako in kaj. Hvala vam.«Nekateri uporabniki so se prijazno ponudili, da lisički ponudijo domek, medtem ko drugi opozarjajo, da lisica sodi v naravo in da je ni mogoče povsem udomačiti.