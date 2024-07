Slovenska senzacija prestrašila Sofio Vergara

Najbolj grozljiva izkušnja v deželi. Zakleti gozd, v katerem ponoči strašijo živi igralci, preoblečeni v demone. Slovenska senzacija, zbrana pod imenom Gozd strahov, je ponovno upravičila svoj sloves in tudi čez lužo dokazala, da je edinstvena. V lanski sezoni oddaje Slovenija ima talent so prestrašili celotno Slovenijo, letos pa so pognali strah v kosti celo žirantom 19. sezone svetovno znanega šova Amerika ima talent, kjer so nedavno nastopili na avdiciji pred tritisočglavim občinstvom.

Simon Cowell, Sofia Vergara in Howie Mandel so bili nad njihovim nastopom navdušeni in so slovenske umetnike spustili naprej, nekoliko manj pa je bila evforična Heidi Klum, ki je povedala, da je bil nastop zanjo preveč strašljiv.

Simon Cowell je bil navdušen.

»Besede žirije so bile za nas izjemna motivacija. Njihova podpora in priznanje pomenita ogromno, še posebno ker prihajata iz ust ljudi, ki so v tej industriji pustili neizbrisan pečat. To je potrditev, da smo na pravi poti, in hkrati spodbuda, da se še naprej trudimo in ustvarjamo vrhunske predstave,« so povedali za 24ur.com.

Ne skrivajo, da jim je največji zagon dal komentar izjemno cenjenega Simona Cowella. »Velja za najstrožjega člana žirije, zato je njegova pohvala še toliko bolj dragocena. Kot idejni oče šova ima njegov glas posebno težo, njegova pohvala, da naš nastop ni bil samo dobra iluzija, temveč grozljivka, je ultimativna pohvala našemu delu. Cowellova ocena je za tekmovalce ključnega pomena, saj njegova odobritev pogosto napoveduje uspeh v šovu in morda celo v nadaljnji karieri,« še pravi ekipa Gozda strahov, ki je na odru strah v kosti pognala žirantki Sofii Vergara.