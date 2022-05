Slovenska pevka izgubila osebo, na katero je bila resnično navezana

Nastja Gabor je te dni doživela veliko izgubo. Umrla ji je babica, s katero sta bili izjemno povezani. V zapisu se ji je poklonila in razkrila nekaj utrinkov iz njenega življenja. 'Bica', kot jo je imenovala Nastja, je bila zelo radodarna in dobrosrčna oseba in ji nikoli nič ni bilo težko narediti za sočloveka.

Prav posebno vez sta spletli v časih, ko je bila Nastja živahna najstnica: »Ko sem bila najstnica sem velikokrat šla prespat k nje in učila me je kuhat, štrikat. Zvečer pa sem imela svoj žur s prijatelji. Moja mami je takrat rekla ob 21:00 moreš v hišo. Z bico sva se vse zmenle kk bova to uštimale. Ob 21:00 sem prišla domov se oglasila mami (klicala je namreč na domač telefon od bice), pol sem pa šla nazaj ven. In če je mami kdaj poklicala je bica rekla, da sem pod tušem, da ko se stuširam pokličem nazaj. In me hitr poklicala, da sem prišla se oglasit iz kakega zmenka al pa druženja s prijatelji. Bica legenda.«