Skupina Chicas s Sašem v avtomehanični delavnici

O, ne, ne, mali! je naslov nove poskočne polke skupine Chicas, ki so jo dekleta posnela za začetek glasbene sezone. V skupini so moči združile basistka Jasmina Kališnik, flavtistka Maša Frece, kitaristka Lucija Župevc, harmonikarka Tina Poljanšek in violinistka Hermina Matjašič.

Dekleta, mojstrice svojih inštrumentov in odlične vokalistke, obljubljajo, da bodo tudi v tej sezoni poskrbele za živahne veselice, polne plesa in nore zabave. Na njihovem repertoarju bo tudi nova polka z naslovom O, ne, ne, mali!, za katero je glasbo napisala Maša Frece, pri aranžmaju se ji je pridružil Samo Kališnik, besedilo pa je ustvarila Samova žena Jasmina Kališnik. Poleg izjemnega glasbenega talenta dekleta rada širijo svojo pozitivno energijo. Tako njihova nova polka, za katero so posnele videospot, prinaša svež in energičen zvok, ki bo zagotovo vzbudil željo po zabavi na številnih veselicah; v Sloveniji jih je več kot šeststo na leto.

»Naša glasba odraža našo strast do ustvarjanja,« pravijo dekleta in dodajajo: »Z novo polko želimo ustvariti poskočno vzdušje in poslušalcem ponuditi pesem, ob katere ritmih se bodo lahko zavrteli sami ali v dvoje.« Tako kot njihove preostale pesmi je tudi skladba O, ne, ne, mali! njihova avtorska.

Chicas so posnele tudi videospot. FOTO: arhiv skupine

Recepta za to, kako ustvariti uspešnico, sicer ni, pravijo. In dodajajo, da včasih najprej nastane besedilo in šele nato melodija, zgodi pa se tudi obratno. »Se pa lahko ideje porodijo povsod,« še pravijo dekleta skupine Chicas, ki so v novo polko vtkale številne izkušnje z moškimi, ki se pogosto hvalijo in stvari poveličujejo ter napihujejo, dogodkov, doživetih v dvoje, pa pogosto ne znajo zadržati zase. Zato jim dekleta v pesmi sporočajo, naj svoj moški ego raje polnijo z drugimi rečmi. Simpatična dekleta so k sodelovanju pri snemanju videospota povabile Saša Dobnika, bolj poznanega kot gasilca Saša, za lokacijo snemanja pa so izbrale avtomehanično delavnico. Kaj vse so počele s Sašem, čemu vidimo v videospotu tudi depilacijski trak in celo kače, si boste ogledali sami. Kitaristka Lucija nam je zaupala, da so Saša opozorile, da depilacija boli, a je vztrajal, da mu lahko trak nalepijo tudi drugje po telesu, ne le na roke. »Je bilo pa res zabavno videti njegovo reakcijo, ko smo mu nalepile trak na poraščene prsi in ga nato odtrgale z njih,« je povedala Lucija. In dodala, da med snemanjem nihče ni bil poškodovan, pa tudi obe prisotni živali sta v dobrem stanju in na varnem.