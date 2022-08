Slovenska pevka prodaja mini ovčko

Članica Primorskih fantov Ivica Vergan ima doma mini živalski vrt. Poleg kokošk, več muc in kužka ima tudi mini ovčke in kozice. Toliko živali zahteva kar nekaj dela pa tudi čas, ki ga Ivica z veseljem porabi za svoje kosmatince, saj jih obožuje. Ker se živali med seboj sparijo, sta mini ovci Polka in Valček dobili potomko, ki se sorodstveno ne more pariti dalje. Ivica se jo je zato, čeprav ji je zelo težko, odločila prodati.

Kdor bi želel mini ovčko za hišnega ljubljenčka, naj jo kontaktira na njeni facebook strani. Seveda bo ovčka pripadla le primernemu ljubitelju živali.

Ovčka z mamo Polko in očetom Valčkom. FOTO: osebni arhiv