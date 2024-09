Slovenska glasba žaluje, umrla je Irena

V starosti 83 let je umrla predstavnica zlate dobe slovenske popevke Irena Kohont-Jamnik.

V času zlate slovenske popevke je sodelovala tudi z Juretom Robežnikom in Elzo Budau. Prvič je večjo pozornost pridobila leta 1966 na festivalu Slovenska popevka s pesmijo Šel si mimo, ki je postala ena izmed njenih najbolj znanih pesmi in ji prinesla nagrado za najboljšo interpretacijo.

Med njenimi največjimi uspešnicami so pesmi, kot so Ples v dežju, Sončni žarki in Mlade oči, ki so postale zimzelene melodije slovenske glasbene zgodovine. Poleg glasbene kariere je bila znana tudi po svoji predanosti humanitarnim projektom. Dolga leta je namreč sodelovala v različnih dobrodelnih dejavnostih in se zavzemala za pomoč ljudem v stiski.

Kot še navaja 24ur, so jo zadnja leta pestile zdravstvene težave, a je bila njena smrt nenadna in zato nepričakovana.