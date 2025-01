Slovenka povzročila dramo v hrvaškem resničnostnem šovu

Na Hrvaškem se je začela nova sezona resničnostnega šova Gospodin savršeni, hrvaške različice šova Sanjski moški, ki ga lahko spremljamo tudi pri nas. Tokrat se dekleta potegujejo za naklonjenost sanjskega Dalmatinca Šima Eleza, snemanje pa poteka na čarobnem grškem otoku Rodos. Med kandidatkami so se znašle tudi tri Slovenke, med njimi Suzana Bajrić, ki jo marsikdo pozna iz resničnostnega šova Kmetija, Vanja Stanojević in Maja Grintal.

Po napeti ceremoniji v prvi epizodi je Vanja prejela rdečo vrtnico in se vrnila v vilo kot prva srečnica. Druga udeleženka Maida je medtem priznala, da je ob tem najprej opazovala Polinino reakcijo. »Počakaj, bila si z njim eno uro, pa je vrtnico podaril njej?« je provokativno pripomnila Laura. Polina je skušala pomiriti situacijo in je samozavestno dejala, da bo tudi ona svojo priložnost dobila kasneje zvečer.

Pokazala veliko samozavesti

Barbara je situacijo komentirala kot nepošteno, medtem ko je Nina svojo jezo izrazila z ostrimi besedami: »Naj bo pomembna teh pet minut – to je edino, kar bo dobila.« Z njo se je strinjala tudi Laura. Vanja je prvi večer pokazala veliko samozavesti in poguma, kar je očitno navdušilo sanjskega moškega.

Napetosti so se še stopnjevale, ko je Laura Vanji vzela vrtnico iz rok in jo posmehljivo vprašala: »Kako te ni sram? Naredila si, kar si naredila, zdaj pa se ponašaš s to vrtnico?«

Medtem ko so se v vili že začeli prvi konflikti, Vanja ni dajala vtisa, da bi jo to pretirano motilo. Videti je bilo, da je že na prvi pogled osvojila Šimovo srce, kar pa je pri drugih tekmovalkah povzročilo pravo dramo.

Dogajanje obeta še veliko napetih trenutkov v nadaljevanju šova, ki ga lahko spremljate tudi preko platforme Voyo.