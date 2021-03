Slovenijo ganila do solz: Uroš jo je po 12 letih zapustil, ko se je rodil Maj (FOTO)

Dela na podstrešju je začel nekdanji mož, a jih nikdar ni končal. FOTO: Voyo.si

znova z Delovno akcijo pomaga družinam v stiski. Tokrat je z ekipo na pomoč priskočila, ki je odraščala v nemogočih razmerah, saj sta bila v družini prisotna alkohol in nasilje. Pri 17 letih je spoznala ljubezen svojega življenja, fanta, s katerim sta si kasneje tudi ustvarila tudi družino. Ko se je rodil deček, jo je partner po 12 letih skupnega življenja zapustil in odšel z drugo žensko.To je na Jožici pustilo velike psihične posledice, saj je čez noč postala samohranilka. Na prvi pogled lepa hiša, kjer sta ji na podstrešju stanovanje ponudila starša nekdanjega moža, pa je bila v notranjosti na tem delu vse prej kot primerna za bivanje. Poleg puščanja strehe jim je velike težave povzročala tudi vlaga, prav tako kopalnica, kuhinja in dnevna soba niso bile končane.Ker je bilo treba na podstrešju vse porušiti in začeti znova, Anina ekipa projekta ni mogla končati v petih dneh, zato se bo obnova nadaljevala v prihodnji oddaji.