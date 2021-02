Slovencem nagrada za najboljšo estetsko operacijo

Boris Onišak je priznan lepotni kirurg. FOTO: MEDIASPEED.net

Slovenci že leta dokazujemo, da smo na samem vrhu znanosti in medicine. S številnimi nagrajenimi izumi na področju medicine imamo v Sloveniji estetsko kliniko, ki je nosilka naziva za najboljšo estetsko operacijo leta. Estetika Nobilis, ki si pot na trgu pod vodstvom dr.utira že od leta 2007, je doslej do boljšega videza, počutja in zdravja pomagala številnim pacientom, med katerimi je tudi znana voditeljica. Za poseg nekirurške pomladitve, s katerim so osvežili njen videz, so lani prejeli nagrado na prestižnem tekmovanju My Face My Body Awards, kjer so bili edini nagrajenci iz Slovenije. Leto 2021 pa so začeli še bolj spodbudno, saj so prejeli še nagrado za najboljšo estetsko operacijo leta inštituta Global Pharma and Health, ki vsako leto nagradi najboljše medicinske prakse po svetu.