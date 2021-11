Skupaj imata izgovor za beg od doma

»Mali otroci, mali problemi, veliki otroci, veliki problemi,« se glasi pregovor, ki ga je slišal že vsak od staršev. Pa je resničen? Je uvertura v starševstvo res preprosta in mu težavnost zraste šele z leti? S temi in podobnimi vprašanji se v novi stand up predstavi ukvarjata mlada očka, Uroš Kuzman in Aleš Novak.

Prvi z dvema šoloobveznima pretepačema in drugi s sveže pokakano plenico v rokah. Moči v predstavi Mali otroci, veliki problemi sta združila potem, ko je Uroš kot režiser in soscenarist sodeloval pri komediji Slovenec in pol, v kateri sta zaigrala Aleš in Perica Jerković. Tudi sicer pa sta televizijska, gledališka in še kakšna ustvarjalca, ki sta pomembna člana slovenske stand up družine. »Uroša poznam že od delavnic stand up komedije, dobrih enajst let, in res se odlično ujameva. Tako kot na odru zna presenetiti tudi zasebno, največ je pa vredno to, da sva postala ne samo sodelavca, ampak tudi dobra prijatelja,« pravi Aleš. Uroš razkriva, kako dobra prijatelja sta z Alešem.

»Scenarij za predstavo se je začel pisati pred desetimi leti, ko sem po enem od nastopov svečano najavil, da bom dobil potomca. Aleš je bil eden od komikov, ki so mi rekli: 'Ne morem verjeti, da si spolno aktiven!' Danes z njim piševa zelo podobno zgodbo, le da on zaostaja za slabo desetletje, tako da se namesto s šolskimi predmeti trenutno ukvarja s polnimi plenicami. In kaj naj rečem, ne zavidam mu ... Vseeno sem kot ustvarjalec vesel, da mi v predstavi stoji ob rami, saj vem, da ga trenutno žene isti motiv kot mene – najti izgovor, da lahko gre od doma. No, in v tem pogledu nama to sodelovanje res pride prav,« v smehu pove Kuzman, ki je prepričan, da se bodo v njuni predstavi našli številni starši.