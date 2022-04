Sin pokojnega Brendija svojemu očetu posvetil te besede

Kdo se ne spomni uspešnic Ona sanja Pariz, Rdeča roža, Povej mi Marina, Zelene oči, Rad bi ti rekel nekaj lepega in številne druge? Napisal jih je priljubljeni glasbenik in avtor Branko Jovanović Vunjak, poznan po vzdevku Brendi. Od njegove smrti je minilo deset let, spomin nanj pa neguje in nadaljuje njegov sin Dejan Vunjak. Ta je na instagramu sporočil, da bi bil njegov oče danes star 60 let.

»Danes bi naš Brendi praznoval okroglih 60 let.Vse najboljše legenda slovenske zabavne glasbe! Tvoje življenje je bilo posvečeno ustvarjanju glasbe in zabavanju množic. Živel si za oder in ljudi z željo, da bi tvoja glasba bila večna in da bi jo prepevali vsi. To se je uresničilo in zato si večen! Vse najboljše, legenda ljudskih src!,« je zapisal Dejan in objavil očetovo fotografijo s kitaro na ramenih.

Bredni je napisal številne pesmi tudi za slovenske glasbenike, kot so Helena Blagne, Hajdi, Vili Resnik, Natalija Verboten ...