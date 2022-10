Sin Nataše Pirc Musar si želi dirkališča, kjer bi sprostil svoje frustracije

Predsedniške volitve so pred vrati in soočenja kandidatov se vrstijo. Včeraj so ga gostili na Pop Tv, kjer so poskrbeli za novost. Med občinstvo so povabili tudi družinske člane in bližnjega prijatelja v primeru Mihe Kordiša. Vsi so se soočenja udeležili in tudi odgovorili na vprašanje voditeljice, katere teme bi odpirali, če bi njihov družinski član postal naslednij predsednik Slovenije.

Z izborom družinskega člana, ki jo bo zastopal, je presenetila Nataša Pirc Musar, ki ni izbrala partnerja Aleša Musarja, ampak sina Maksa Musarja. Kot so povedali, 21-letni Maks že živi na svojem in študira strojništvo. Maks pa je izpostavil, da mora najprej izpolniti svoje ambicije, to sta študij in zaposlitev v avtomobilski industriji. Točka, ki pa bi jo zagovarjal, če bi njegova mama postala predsednica, je dostop do dirkališča v Sloveniji. »Tega sicer imamo, ampak Mors ne dopušča uporabe za te namene iz meni neznanih razlogov. Je pa to razvito v sosednjih državah, kjer imajo dirkališča za javno uporabo. To je tudi pomemben vidik za varnost v prometu. Ljudje lahko gredo tja in sprostijo svoje frustracije. To je zame pomembno,« je povedal Maks.