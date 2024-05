Odsekal bi si roko za državno podporo

Minuli teden se je nemški javnosti razkrilo ozadje lanskega grozovitega napada v saškem mestu Chemnitz, ko naj bi zamaskirani neznanci v parku napadli 29-letnega Alexandra W. ter mu z mačeto odsekali kazalec, sredinec in prstanec leve roke.

Alexander je bil sicer javnosti znan kot obsojeni neonacist, ki je imel na sebi »patriotsko« jakno z oznakami desne politične pripadnosti, kot so ob njegovi fotografiji zapisali v neonacionalsocialistični politični organizaciji Freie Sachsen (Svobodna Saška). Ti so namigovali, da državno odvetništvo sumi, da napadalci prihajajo iz vrst antifašistov. Toda po nekaj mesecih so preiskovalci prišli do spektakularnih odkritij.

Po napadu je Alexandrovo podobo in lažno zgodbo javnosti posredovala organizacija Freie Sachsen. FOTO: Telegram

Na saškem državnem odvetništvu so medijem potrdili, da so ovadili 37-letnika zaradi namernih hudih in nevarnih telesnih poškodb. Toda kot je razkrila višja državna odvetnica Ingrid Burghardt, ni šlo za naključen napad, ampak dejanje po dogovoru med 37-letnikom in Alexandrom. Prvotni dogovor je bil, da mu odseka celo roko, a 37-letnik ni zadel, kot sta se dogovorila, in mu je pomotoma odsekal le tri prste. Motiv je Burghardtova razkrila za portal t-online: »Hotel je prejemati državno nadomestilo zaradi invalidnosti.« Da se je Alexander pustil namerno pohabiti, pa še to spodletelo, potrjuje komunikacija prek mobilnega telefona ter tudi izjave prič.

37-letnega sekalca čakajo najmanj tri leta zapora, po navedbah državnega odvetništva je bil v preteklosti večkrat obravnavan zaradi telesnih poškodb žrtev ter premoženjskih deliktov. Proti Alexandru, ki je ostal brez treh prstov, še poteka preiskava zaradi poskusa goljufije.