Sin Ane Tavčar pravi umetnik, njegov oče žari od ponosa (FOTO)

Priljubljena televizijska voditeljicain njen 15-let starejši soprog, prav tako televizijski voditeljimata dva otroka, a eden od njiju, mlajši, je pri svojih treh letih umetniško nadarjen, meni njegov oče Igor, ki je na twitterju objavil fotografijo sinove risbice in ob njej zapisal: »Gaber, tri leta. Za razstavni paviljon v Bruslju.«Gabrovo risbo je družina uokvirila in je nanjo zagotovo ponosna.Je pa ob Pirkovičevi izjavi vendarle razbrati tudi nekaj posmeha na račun novice, da je Slovenija odpovedala prestižno razstavo v Bruslju, s katero bi obeležili slovensko predsedovanje Svetu EU. Razstava je menda padla v vodo zaradi nestrinjanja ministraz izborom avtorjev, katerih dela bi bila v izboru. Ministrstvo naj bi zbodla dela šesterice slovenskih avtorjev, ki so že zastopani v stalni zbirki Evropskega parlamenta in so jih v Bruslju prav tako želeli razstaviti. Gre za delainin. Pirkovič pa je tako s svojo objavo povedal, kaj meni o omenjenih slovenskih umetnikih.