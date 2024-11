Šifrerjevi Volkovi za ušesa

Pri dvainsedemdesetih letih je Andrej Šifrer ves čas na poti, na odprtjih svojih razstav in promocijah svojega prvega romana. Seveda mu ostane nekaj časa tudi za nastope, ki jih naniza več kot 60 na leto. Ali ni to malo preveč, ga vprašam. »Če lahko živiš od tega, kar rad počneš, ti ni treba nikoli delati,« odgovori naš brezdelnež in postreže s še eno poslastico: »Ni lepšega kot biti star in zdrav!« Natanko pred letom dni, na današnji dan (23. novembra 2023), je na knjižnem sejmu izšel njegov prvi roman Volkovi, ki so ga ljudje hitro razgrabili, in preden se je Šifrer vrnil iz Argentine, je založba Didakta že naročila ponatis. Očitno je, da se vse, česar se naš Gorenjec dotakne, spremeni v zlato. Knjigo spremljajo tudi tri pesmi iz volčjega repertoarja in le vprašanje časa je bilo, kdaj se bo podal na področje zvočnice, zvočne knjige ali audiobooka.

Predstavitev v kavarni Cukrarna

In prav to se je zgodilo pred nekaj dnevi v kavarni kulturnega središča Cukrarna v Ljubljani. Predstavitev govorečih Volkov. A ne gre le za pustolovščino enega bralca, Andrej si je zamislil nekaj med radijsko igro in zvočnico. Tega pa vrli mladeniči pri Audibooku še niso imeli, a se niso zmedli. S skupnimi močmi so sestavili bralsko-igralsko ekipo, ki je dojela svoje poslanstvo in se podala v zverinski brlog. Predvsem so glavni igralci knjigo že prebrali in razumeli glasbeno dramo, ki se kotali skozi strani. Glavno osebo Aleksa Špilerja je odlično interpretiral Jernej Kuntner, njegovega pevca in kitarista pa Rok Kunaver. Ženski vlogi sta nam podarili Ajda Mlakar in Ana Ličina, Aleksovega sina pa nadobudni šestnajstletni Val Povh Jakovčević. Podobo klošarja Mikija nam pričara sam avtor. Glavni narator, ki polovico knjige prebere sam, je nenadomestljivi Marjan Bunič.

Za zaključek predstavitve je zapel: »Vsak naj dela, kar mu paše, t'ko kot njemu zdi se prav, le da drug'mu ni v napoto, pa bo cel' življenje zdrav.« FOTOGRAFIJE: DEJAN JAVORNIK

Jernej Kuntner je Andreju zagotovil, da je še dovolj mlad, da Aleksa Špilerja upodobi v filmu.

Za konec zapel volčjo pesem

Na predstavitvi za medije je bilo veselo in glasno. Večina nastopajočih se nam je predstavila na odru, Andrej pa je sam povezoval polurno predstavitev in za konec zapel volčjo pesem Vsak naj dela, kar mu paše, ki je prav na ta dan priletela na vse slovenske radijske postaje. Avtorju in pevcu so se z dlanmi pridružili tudi pripadniki medijev, kar zanje ni običajno. Zvočnico smo pospremili z vzkliki odobravanja in ji zaželeli srečno pot naravnost v vaša ušesa.