Siddharta s prenovljenimi aranžmaji osupnila Maribor

V okviru turneje Siddharta Razelektreno 2025 je legendarna slovenska skupina na odru Slovenskega narodnega gledališča Maribor pripravila nepozabno akustično izkušnjo. Skupina je postregla z intimnimi izvedbami svojih najbolj ikoničnih pesmi, pri tem pa jim vdihnila povsem novo čustveno globino.

Med gosti je bil tudi mariborski mestni svetnik Aljaž Bratina z ženo Barbaro Bratina. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.NET

Na novo aranžirani komadi so razkrili drugačne plasti Siddhartine ustvarjalnosti. Mariborski koncert je bil uvod v serijo desetih ekskluzivnih akustičnih nastopov, ki bodo potekali po vsej Sloveniji vse do junija. Naslednja postaja turneje bo 8. februarja Dom II. slovenskega tabora v Žalcu, kjer bodo oboževalci znova lahko doživeli Siddharto v najbolj intimni izvedbi doslej.

V obdobju, ko vreme ni naklonjeno koncertom na prostem, jih bo pot zanesla v kulturne in športne dvorane.

Koncert je bil razprodan, turnejo pa bodo maja preselili tudi na prosto. Oboževalcem so po napovedih pripravili skladbe, ki jih v takšni obliki še niso slišali. Po predahu bodo nato novembra proslavili 30-letnico v Stožicah. Siddharta je akustične koncerte izvajala zlasti v koronskem času, nastopili so tudi že v oddaji Izštekani na Valu 202, kar so leta 2007 ovekovečili na istoimenskem albumu, zdaj pa se po besedah kitarista Primoža Benka podajajo na novo razelektreno pot.

Podjetnika Damjana in Milan Kuster, lastnika podjetja I-vent, sta se Siddharti predajala skupaj s simpatično hčerko Ališko.

Bližje publiki

Člani skupine letošnje leto dojemajo kot praznovanje, zato so si rekli: »Dajmo vse, kar znamo, na mizo in to delimo z ljudmi.« »Potem ko dolgo igraš električne koncerte, ki prinašajo drugačen naboj, smo se zaželeli zvočno spustiti malo nižje in bližje publiki. Zato tudi tak naslov: malo manj naboja, malo več miru, malo več sproščenosti v tem prenapetem svetu,« je povedal Primož Benko.

Karizmatična violinistka Izabela Hace je koncertu dodala ravno pravo mero mističnosti.

V obdobju, ko vreme ni naklonjeno koncertom na prostem, jih bo pot zanesla v kulturne in športne dvorane, v drugi polovici turneje pa bodo nastopili tudi na nekaterih zunanjih prizoriščih. Odkar je zasedbo po dolgih letih zapustil klaviaturist Tomaž Okroglič, z njimi nastopa Nejc Škofic.

Siddhartinih večnih uspešnic ni zamudil niti državni sekretar Matevž Frangež z ženo Marino Popovič Frangež.

Tomi Meglič je dal vse od sebe, z mislimi pa je malce tudi že pri pompozni proslavi 30-letnice skupine, ki bo novembra v Stožicah.