Sestra Nike Zorjan razkrila, da ljubi žensko (FOTO)

Parada ponosa je na ljubljanske ulica privabila množico ljudi. Tradicionalnega mavričnega pohoda se je udeležila tudi sestra priljubljene slovenske pevke Nike Zorjan Eva Zorjan, ki v objavi na instagramu ni skrivala, da je je našla svojo princeso na belem konju, ki je ravno na dan povorke praznovala svoj rojstni dan.

Eva in Kaja. FOTO: Zaslonski posnetek

Z ganljivim sporočilom, je Eva svoji dragi sporočila, do jo ljubi. »Najin svet odet v žive barve je, barve mavrice, v njih sva jaz in ti. 11. junij je moj najljubši dan, ker si se rodila ti - moja sorodna duša, ljubezen mojega življenja, moje vse, moja Kaja. Zaslužiš si svet, zaslužiš si vse! Želim si, da bi lahko pisala po nebu, da bi vsi videli, koliko mi pomeniš. Ti si vsak razlog, vsako upanje in sanje, ki sem jih imela Naj vam življenje prinese vse, o čemer ste kadar koli sanjali. Svet je lepši, ker te ljubim. Vse najboljše, ljubica,« je svoja čustva na instagramu razlila Eva.