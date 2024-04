Sendi v ŠOKkastu: Botoksa se bojim (VIDEO)

Sandra Klemm – Sendi je v slovensko medijsko ozvezdje priletela v devetdesetih, ko je s pesmijo Nemirna kri osvojila srca publike. Dance ritmi in drzna Sendi so bili recept za uspeh, ki se ga rada spominja še danes. Bila je izjemno pogumna najstnica, celo tako zelo pogumna, da je pozvonila na vrata legendarnemu Brendiju, ki je bil v tistih časih njen sosed. Rekla mu je, da bi bila rada pevka in vse ostalo se je zgodovina. Iz glasbe ni nikoli zares odšla le zamenjala je žanr, za 50. rojstni dan pa si je podarila vrnitev v elektronsko plesno glasbo.

Umik od Sendi se je zgodil, zaradi osebnega razočaranja

Okoli leta 2000 se je nekoliko umaknila od žarometov, saj je doživela razočaranje potem, ko je izšel njen šesti album. Vanj je vložila vso energijo in pričakovanja so bila res velika. »Bila sem stara 28 let in potem se zgodi trenutek, ko je šel album mimo.« Kljub energiji in času, ki so jo vložili v projekt, se je zgodilo razočaranje in takrat se je odločila za zelo radikalen odmik. »Vprašala sem se, zakaj se moram vedno dokazovati,« pripoveduje Sandra. Takrat se je odmaknila od popularne glasbe in zaljubila se je v jazz petje. Prišla je na neko novo pot in odkrila, da je v tem res dobra. Po dveh desetletjih pa se je vrnila tudi kot Sendi in marca letos izdala že četrto pesem, tokrat z naslovom Svet utvar. V njen se sprašuje, kam je šel svet in predstavlja trenutno situacijo v kateri živimo skozi njene oči.

Čaka na princa na belem konju

Čeprav se je pred tremi leti ločila, tega ni obešala na veliki zvon. Prav v tem obdobju je dobila nov zagon in željo po spremembi. Pesem Z drugimi očmi je bila tudi nekakšen simboličen zaključek tega obdobja. V zakonu so se jima rodili trije otroci, o katerih govori z žarom v očeh in zelo ponosna je na njihovo samostojnost. Spregovorila je tudi o ljubezni, ki je zaenkrat ne išče na aplikacijah za zmenke. »Zelo si želim poznati princa na belem konju, vendar se včasih pošalim, da je do zdaj vedno prišel samo konj.« Beseda je tekla tudi o lepotnih posegih in staranju, v studio pa je prinesla tri predmete, ki ji veliko pomenijo.