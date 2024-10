Sendi ima novo, drzno podobo

»Od devetdesetih let pa vse do danes se mi je zgodilo življenje,« s širokim nasmehom na obrazu pove pevka Sendi, s polnim imenom Sandra Klemm, ki se je s pesmijo Nemirna kri v devetdesetih letih zapisala na glasbeno sceno kot nesporna kraljica slovenskih tehno plesišč in začarala prenekatero disko noč.

Postala je uveljavljena pevka, priznana jazzistka in iskana učiteljica petja, nedavno pa se je na sceno vrnila s pesmijo in atraktivnim videospotom za pesem Vrtiljak. V njej preseneča s povsem novo podobo in stilom, ki sta ga ustvarili Vesna Mirtelj in make up umetnik Emperatrizz. Pod pesem sta se podpisala Kevin Koradin in Cliford Goilo, ki sta ustvarila glasbo, medtem ko je avtorica besedila Sendi sama.

»Lahko bi rekla, da sem v minulih letih izkusila marsikaj, predvsem pa sem življenje še veliko bolj vzljubila. Izkušnje so mi dale določen pogled na svet, lahko bi rekla, da sem postala malo bolj drzna, kar vse sem izrazila v novi pesmi, za katero sem posnela tudi videospot,« o novi pesmi pove Sendi.

Na drugi konec sveta

»Pesem Vrtiljak govori o domišljijskem svetu, kjer je vse mogoče. Lahko potuješ, kamorkoli želiš, in se pretvarjaš, da si kdor koli. Pesem te popelje skozi paleto čustev kot na kakšnem vrtiljaku in je nekakšen spomin na otroško in mladostniško razigranost. Pesem je v stilu osemdesetih in diši po funky groove stilu. Ker se mi zdi, da smo vsi nekoliko nostalgični in pogrešamo mladost, sem se tokrat z isto ekipo kot pri zadnjih treh singlih odločila posneti pesem, ki me vrne v moje v lepe mladostne spomine, ko sem kot najstnica začela ustvarjati glasbo na synthu in nastopati v norih oblačilih za prijatelje v naši dnevni sobi,« še pove Sendi.

Pevka torej vabi vse, da sedemo na vlak, ki nas bo popeljal na drugi konec sveta. »Predvsem pa si dovolimo v življenju uživati. Nič ni narobe, da v glavi včasih povsem zamenjamo program in izstopimo iz rutine,« sklene.