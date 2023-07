Sedmič na sončni vzhod: poglejte, kako so ga pričakali na Mariborskem Pohorju (FOTO)

Mariborčani že od leta 2017 organizirano hodijo na Pohorje oziroma se udeležijo ogleda sončnega vzhoda, ko se sonce dvigne izza mesta ob Dravi in pozdravi okoli tisoč pohodnikov po strminah zdaj že nekdanje Zlate lisice. ​»Tako počasi, korak za korakom, proti jutranjemu svitu. Enkrat na leto, na poletni solsticij, ko je dan najdaljši in sončna energija da piko na i vsemu, kar prihod poletja ponuja,« strne misli Martina Rauter, ki je sončne vzhode po prvem organiziranem pohodu v režiji Betke Šuhel Mikolič nadaljevala in nadgradila.

Martina Potrč, ena najboljših gorskih tekačic, je na vrh Pohorja tekla. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Tišina pohorskih gozdov in objem ljudi, ki so si nastavili budilko sredi noči ter doživeli prijetno poletno jutro v družbi sonca in odlične glasbe s pogledom na Maribor,« Rauterjeva še opiše svoje občutke ob dogodku. Tradicionalno je pozdrave soncu, medtem ko se je množica fotografirala, zapela Špela Novak - Pupa, pevka zabavne skupine Karneval band, ki je po 12 letih začela ustvarjati tudi lastne skladbe. Na Koči Trikotna jasa, kjer je po novem organizirana zabava ob sončnih vzhodih in zahodih, je Pupa premierno predstavila njihov prvenec – Morski pozdrav.

Špela Novak - Pupa je premierno zapela skladbo skupine Karneval band.

Suzana Žilić Fišer, nekdanja direktorica Evropske prestolnice kulture, si je sončni vzhod ogledala v družbi psičke Zane.

Martina Rauter, gonilna sila organiziranih pohodov na Pohorje