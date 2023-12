Sebastian v zvezdniški družbi praznoval jubilej (FOTO)

Pevec in plesalec Sebastian je ob dvajseti obletnici plesne šole za vse generacije, ki je priljubljena doma in v tujini, v Mariboxu premierno predstavil svoj dokumentarec.

Po dokumentarnem filmu so v dvorani zaplesali še plesalci.

»Gre za pomemben mejnik moje plesne šole. Šlo je za prireditev, ki je bila namenjena splošni javnosti in ne zgolj staršem in sorodnikom plesalcev, kot to počnemo ob koncu vsake sezone z napovedjo nove,« je v uvodu povedal še vedno priljubljeni pevec in plesalec, ki se je po dogodku takoj odpravil na Laponsko.

Sebastianov dolgoletni fotograf Tibor Golob se je družil z vedeževalcem Blažem in Damjanom Murkom.

Podporo mu je namenila tudi Natalija Verboten z družino.

Bepop ladies so skupaj s Sebastianom spisale eno najlepših povratnih turnej.

Eden njegovih največjih podpornikov je mlajši brat Alen z družino.

»Povabilu se je odzvalo precej znanih imen z estrade, kar me še posebej veseli, saj so se naši plesalci in obiskovalci lahko podružili z njimi,« je strnil vtise.

Veliko smeha

Namen njegovega dogodka je bil, da se nekdanji plesalci združijo z današnjimi, prav tako starši nekdanjih plesalcev s tistimi, ki svoje otroke vozijo na ples danes. »Pa seveda, da se plesu pridružijo še tisti, ki jih ples ali naš način dela zanima, pa te priložnosti iz različnih razlogov še niso izkoristili,« je še povedal. Med prisotnimi je bilo ob predvajanju arhivskih posnetkov opaziti kakšno solzo kot tudi veliko smeha.

»Dvajset prehojenih let je veliko in dolgo obdobje. Na stotine ljudi me je na tej poti spremljajo in hvaležen sem vsakomur izmed njih,« je sklenil Sebastian.