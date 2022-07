Savina Atai voditeljico Špelo spravila v neprijeten položaj: to sta počeli (FOTO)

Ze lepoto je treba potrpeti pravi stari slovenski rek in nekaj podobnega sta na svoji koži preizkusili voditeljica Špela Močnik in poznavalka lepotnih trikov ter joge obraza Savina Atai. V studiu sta namreč naredili prav posebno masažo, za katero potrebujete jedilne žlice in hladilnik. Mrzle žlice namreč uporabite za lepotni tretma, ki naj bi dvignil vašo kožo in poskrbel za napet videz.

FOTO: posnetek zaslona/RTV

FOTO: posnetek zaslona/RTV

FOTO: posnetek zaslona/RTV