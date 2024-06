Saša Lendero čustveno spregovorila o svoji hčerki: »Še vedno imam občutek, da ...«

Včasih se ljudje prav začudimo, kako hitro nam leta tečejo. Očitno zelo hitro tečejo tudi naši pevki Saši Lendero, ki je v svojem novem videu na instagramu spregovorila o svoji hčerki. Kot je dejala, ne more verjeti, da je šla ta že na končni šolski izlet. Njena Aria je namreč letos obiskovala zadnji razred osnovne šole.

»Jaz sem ravnokar odpeljala svojega mladička na končni izlet oziroma pred šolo, kar pomeni vstajanje ob deset do štirih. Ne morem verjeti, zdaj gre na končni šolski izlet v devetem razredu. Jaz pa še zmeraj imam občutek, da jo je treba stiskati, pa nositi,« je dejala Saša in dodala, da ne more verjeti, da ponoči ni več treba vstajati in je, kot je pokazala, pestovati.

S sliko, ki dokazuje, kako velika je že Aria, je pred dnevi presenetil Miha Hercog, ki je Arijin oče. Na sliki, ki jo je objavil na instagramu, sta on in Aria. K objavi je dodal ključnik #myworld, s čimer je želel povedati, da je Aria njegov svet.

