Sanja Grohar objavila fotografije, njen celulit je komentirala tudi Lili Žagar (FOTO)

Kot kaže je res, ko pravijo, da z leti dozorimo in se preprosto nehamo obremenjevati z nepomembnimi rečmi. To je odkrito priznala tudi nekdanja slovenska misica, danes pa priljubljena vplivnica, ki v teh dneh dopustuje z družino v rajski Dominikanski republiki. Sanja je objavila fotografijo in priznala, da je včasih obdelovala fotografije.»Razlika med danes in letom 2017,« je zapisala in dodala. (nelektorirano) »Nisem ziher, kaj sem takrat mislila, da rabim gladit na koži? Tiste mini strijce. Brezveze. Medtem ko sem se odločila, da tokrat kože ne bom gladila. Jeb**g celulit imamo vsi, se dojenčki,« je ponosno zapisala in objavila fotografije z rajske plaže.Številne njene prijateljice so se strinjale, da je njena ritka videti odlično,pa je celo zapisala: »Če celulita pri teh letih in enem otroku ne bi nič imela, potem bi bilo s tabo nekaj fejst narobe.«