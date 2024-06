Saj ni res, pa je: znana Slovenka v avtu kar spodaj brez (FOTO)

Resničnostna zvezdnica in vplivnica Ksenija Kranjec se je v sredo, ko so temperature po državi dosegle 30 stopinj Celzija, iz avtomobila oglasila sledilcem na instagramu. Kot je dejala, se je odpravila po opravkih, za to priložnost pa je oblekla podloženo zimsko trenirko.

»Tako mi je vroče, da bom našla prvo avtobusno postajo, se ustavila, slekla, in vozila spodaj brez. Kdo bo pa vedel?« je dejala in dodala, da ima klimo nastavljeno na 16 stopinj Celzija.

Ksenija Kranjec v avtomobilu. FOTO: Zaslonski posnetek/instagram

Vsem, ki bi jo opomnili, da se ni vremenu primerno oblekla, pa je sporočila, da je med ljudmi rada dostojno oblečena, svojo goloto pa da hrani za platformo za odrasle.